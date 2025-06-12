JetBlue Uçağı Pistten Çıktı

Hindistan'ın ardından bir uçak kazası da ABD'de meydana geldi.

YOLCU UÇAĞI PİSTTEN ÇIKTI

Massachusetts eyaletinde yer alan Boston kentindeki Logan Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan JetBlue Havayolları'na ait yolcu uçağı pistten çıktı.

ÇİM ALANDA DURDU

Chicago'daki O'Hare Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Airbus A220-300 tipi uçak, çim alanda durdu.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken, havalimanında güvenlik amacıyla uçuşlar birkaç saatliğine durduruldu.