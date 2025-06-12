Hindistan'ın ardından bir uçak kazası da ABD'de meydana geldi.
Massachusetts eyaletinde yer alan Boston kentindeki Logan Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan JetBlue Havayolları'na ait yolcu uçağı pistten çıktı.
Chicago'daki O'Hare Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Airbus A220-300 tipi uçak, çim alanda durdu.
Yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken, havalimanında güvenlik amacıyla uçuşlar birkaç saatliğine durduruldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › JetBlue Uçağı Pistten Çıktı - Son Dakika
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