Kabloları Keserken Yakalandı

Samsun'un Bafra jandarma ekiplerince kabloları keserken suçüstü yakalanan şahıs tutuklandı.
Dün gece saat 20.00 sıralarında Esençay Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İlçe Jandarma komutanlığı Kolay Jandarma Karakolu ekipleri, G.K.(38) isimli şahsı enerji nakil kablolarını keserken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Bafra Adliyesi'nde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
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