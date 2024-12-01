Kaçak Alkol Tüketimi Can Aldı

3.Sayfa

İstanbul'da kaçak alkol tüketiminden bir şahıs hayatını kaybederken, satışını yapan şüpheli de sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda sahte ve kaçak alkol tüketimi sonrası rahatsızlanan M.B. ve Z.S. isimli erkek şahıslar ile M.Ö. isimli kadın hastaneye kaldırıldı. Alkol satışı yaptığı tespit edilen şüpheli B.S. de yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede tedavisi devam eden M.B. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yakalanan şüpheli B.S. ise "Taksirle öldürme" suçundan bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL