Kaçak Avcı Drone ile Yakalandı

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Dağ keçisini avlayan kaçak avcı böyle görüntülendi

ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında, karla kaplı arazide avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan dağ keçisini avlayan avcı, droneye yakalandı. Kaçak avcı kendini kamufle etmek için dağ keçisinin yanına uzanarak bir süre hareketsiz bekledi.

Kemah ilçesine bağlı Dereköy Yaylasında bir vatandaş karlı araziyi drone ile görüntülerken kadrajına kaçak avcı takıldı. Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan dağ keçisinin yanında beliren avcı droneyi fark edince kendini gizlemeye çalıştı. Bir süre dağ keçisinin yanında hareketsiz halde duran kişi, daha sonra karlı arazide izini kaybettirmeye çalıştı. Bu anlar havadan görüntülendi.

Şahsa herhangi bir cezai işlem yapılıp yapılmadığı bilinmemekte.