Kaçak Göçmenler Kamyonetin Kasasında Yakalandı

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Kamyonetin kasasına gizlenmiş bölümde kaçak göçmenler yakalandı

ERZURUM - Erzurum'da kamyonetin arkasında yapılmış metal bölmede kaçak göçmenler gizlenmiş olarak bulundu.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığı suçunun men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, düzensiz göçmenleri sınır illerden alarak batı illerine sevkini sağlayan ve göçmen kaçakçılığı yapıldığı tespit edilen kamyonet araçta yapılan kontrollerde, aracın kasa kısmında, kaçak göçmenlerin saklanabileceği, özel olarak yaptırılmış kapalı bölme içerisinde 9 kaçak göçmen yakalandı.

Operasyon kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.