Kaçan Angus Şehir Turu Atıp Yakalandı - Son Dakika
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Kaçan Angus Şehir Turu Atıp Yakalandı

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Hatay'da tırdan kaçan angus, 1 saat süren kovalamacanın ardından uyuşturucu iğneyle yakalandı.

01.12.2024 09:41
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Tırdan kaçarak şehir turuna çıkan angus iğneyle bayıltılarak yakalandı

HATAY - Hatay'da yurt dışından ülkeye getirilen angus, sevkiyat esnasında tırdan kaçarak şehir turuna çıktı. Firari angus, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası uyuşturucu iğneyle müdahale edilerek yakalandı.

Yurt dışından gemilerle ülkeye getirilen anguslar, İskenderun Körfezi'nden tırlarla yola çıkarak Türkiye'nin dört bir yanına sevk ediliyor. İskenderun ilçesinde tırla sevk edilen bir angus, kaçarak şehir turuna çıktı. Yaklaşık bir saat boyunca kentin caddelerinde tur atan angus, trafiği de birbirine kattı. Firari angusun şehir turu, 1 saat süren mücadele sonrası uyuşturucu iğne ile müdahaleyle son buldu.

"Biz evden işe giden insanlarız maşallah angus bizden daha çok şehri gezdi"

Angusun şehir turuna çıktığı anları anlatan 18 yaşındaki genç Hanifi Sefa Yılmaz, "İskenderun'da alışık olduğumuz durum açıkçası. Angusu çok tahrik eden olurken bazı vatandaşlarında bayağı ilgi odağı oldu. İşten çıktık arkadaşlarla birlikte eve doğru geçiyorduk angusu gördüm kenara çekip izlemeye başladık. Hatta birkaç defa trafikte bir aksaklık oldu, kazaya sebebiyet veriyordu. Ekipler gelip, gerekli uygulamaları yaptılar ve hayvanı güvenli bir şekilde yakaladılar. Biz evden işe giden insanlarız maşallah angus bizden daha çok şehri gezdi" ifadelerini kullandı.

Kaçan Angus Şehir Turu Atıp Yakalandı
Kaynak: İHA

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