Kaçırdıkları esnafa işkence yapıp o anları da kayda aldılar - Son Dakika
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Kaçırdıkları esnafa işkence yapıp o anları da kayda aldılar

Kaçırdıkları esnafa işkence yapıp o anları da kayda aldılar

Gaziantep'te Suriyeli bir grup şehir dışına kaçırdıkları Ercan Öztürk isimli esnafa işkence ederek o anları da kayda aldılar. Olay sonrası şikayette bulunan Öztürk, ''Beni dövüp aynı anda yaptıkları işkenceyi videoya aldılar'' dedi.

14.10.2024 10:14
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Gaziantep'te elektrikçilik yapan Ercan Öztürk (40) aralarında husumet bulunan Mehmet ve Fahri D. tarafından iki ayda üç kez tehdit edildi. Polise giderek bu kişilerle ilgili şikayette bulunan Öztürk hem silahla hem de sözle tehdit edildi.

İŞKENCE EDİP O ANLARI DA KAYDA ALDILAR

Şikayetçi olduğu kişilerin bir süre sonra peşine Suriyeli bir grubu taktığını ifade eden Öztürk, "Kendi halimde elektrik işi yapan bir esnafım. Şikayetçi olduğum kişiler Suriyeli bir grubu peşime taktılar. Elektrik arızası var diye çağırdılar ve beni kaçırdılar. İndiğimde arkamda duran kafama vurdu ve küfür etmeye başladı. Beni dövmeye başladılar. Aynı anda da yaptıkları işkenceyi videoya aldılar" şeklinde konuştu.

PANİK YAPIP KAÇTILAR

Kendisini kaçıranların bulundukları yere bir araç geldiğini görünce panik yapıp kaçtıklarını anlatan Öztürk, "Hastaneye gittim, darp raporu aldım. Beni kaçıran Suriyeli 5 kişi daha sonra bana ulaştı. 'Biz bir kaç gün sonra karşıya (Suriye) geçeceğiz. Videoyu biz gittikten sonra kullan' dediler. Ben de onlar gittikten sonra ilgili yerlere suç duyurusunda bulundum" diye konuştu.

Ercan öztürk, Gaziantep, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Suriye, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kaçırdıkları esnafa işkence yapıp o anları da kayda aldılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Ulubatlı:
    durun daha gruplar kurup sessiz istila başlayacak 225 4 Yanıtla
  • Adem Saruhan:
    Çapulcular memlekete dolunca, sınır da yol geçen hanı olunca adamlar böyle çete kurarlar.. Şaşırdık mı ?? 148 2 Yanıtla
  • Alper Çelik:
    Daha ne günler göreceğiz! 119 1 Yanıtla
  • Murat Avci:
    memleketin haline bak, kendi yurdunda Suriye'li çeteler kaçırıp işkence ediyor.hükümet ne yapıyor onları besliyor. bedava hastane, vergisiz iş, kolay vatandaşlık. Gaziantep, kilis, Hatay zaten tamamen Suriye'li dolmuş, adamlar seçim olsa oy verme hakkınıda kazansa tabiki hepsi zaten kullanan var da belediye başkanı çıkarırlar. Hükümet uyuma büyük tehlike nin ayak sesleri bunlar. Hiç bir şey olmasa iç savaş kapının eşiğinde.. söylemediler demeyin 112 3 Yanıtla
  • ALİÇO null:
    nerede ne kadar suriyeli varsa ........ 82 0 Yanıtla
  • YoH null:
    Her iyiliğin karşılığı birgun kötüye döner 67 1 Yanıtla
  • İsmail Aydemir:
    bu insanları bu vatana sokup da misafir gözüyle bakan devlet bu Türk milletinin hakkını nasıl ödeyeceğiz acaba 61 1 Yanıtla
  • Salih Sönmez:
    Bu hep AKP’nin icraatlari 46 0 Yanıtla
  • ismail öztürk :
    ne saçma bir olay buna inanmanız bence cok garip görmediğiniz şeylere bu ülkede inanamayın neymiş BİZ SURİYEYE GECECEGİZ O ZAMAN VİDEO KULLAN .buna inandım diyen burda yorum yapan cahil kesime kahkaha atarım bu kişiler ülkede kaos cıkarmaya calışan kişilerdir :))) 4 35 Yanıtla
  • Gültekin Konukcu:
    Onlar konuşur AKP yapar 35 1 Yanıtla
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