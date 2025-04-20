Kadıköy\'de Araç Taşıma Krizi

Kadıköy'de ara sokakta yol kenarına park edilen araçlar çöp kamyonunun geçişine engel oldu. Vatandaşlar, hatalı park edilen aracı elleri ile kenara taşıdı.

Olay, Kadıköy Galip Paşa Sokak'ta geçtiğimiz gün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, tek yönlü dar sokakta yol kenarına park edilen araçlar yüzünden çöp kamyonu ilerleyemedi. Yolun kapanmasıyla sokakta uzun araç trafiği oluştu. Sürücüler ve çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etti. Geçişi engelleyen aracın sahibi bulunamayınca vatandaşlar, aracı elleriyle taşıyarak kenara çekti. Vatandaşların çabasıyla yol yeniden trafiğe açıldı. - İSTANBUL