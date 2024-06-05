Kadıköy'de lüks otelde yangın - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kadıköy'de lüks otelde yangın

Kadıköy'de bulunan Wynham Grand Otel'de çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın, otelin çatı katında bilinmeyen bir nedenle çıktı ve kısa sürede büyüyerek çatı katını sardı. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda yaralı veya ölü olmadığı belirtilirken, yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.

05.06.2024 23:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy'de lüks otelde yangın

İSTANBUL - Kadıköy'de bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 sularında Wynham Grand Otel'de çıktı. İddiaya göre, otelin çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek çatı katını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Olayla ilgili konuşan Ahmet Ertosun, "Ben bisikletimle sahilden dönüyordum. Burada yangın çıktığını gördüm. Kalabalığı gördüm, sonra itfaiyeler geldi. Herhalde ölü, yaralı yok. Yangının neden çıktığını bilmiyorum. Buradan geçerken baktım. Tam ne olduğunu bilmiyorum, olay yerine polis geldi, itfaiye geldi. Hemen müdahale ettiler. İnşallah bir yaralı, ölü yoktur. Çatı katının olduğu yerde iki mekan var. Mekanlardan birinde bir problem var diye düşünüyorum. İnşallah kalabalık değildir içerisi" dedi.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Kadıköy, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de lüks otelde yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:31 Sapanca’da başörtülü kadınlara hakaret eden kadın gözaltına alındı Sapanca'da başörtülü kadınlara hakaret eden kadın gözaltına alındı
20:25 Canlı yayındaki Dilan Polat iddiası savcılığı harekete geçirdi Canlı yayındaki Dilan Polat iddiası savcılığı harekete geçirdi
19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hakkari Belediyesi’ne kayyuma ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakkari Belediyesi'ne kayyuma ilk yorum
18:41 Lübnan sınırındaki çatışmalar sonrası İsrail 50 bin yedek askerini göreve çağırdı Lübnan sınırındaki çatışmalar sonrası İsrail 50 bin yedek askerini göreve çağırdı
18:25 Özgür Özel, Emine Şenyaşar’ın taleplerini Cumhurbaşkanı’na iletecek Özgür Özel, Emine Şenyaşar'ın taleplerini Cumhurbaşkanı'na iletecek
00:42 Takımdan ayrılıyor mu Icardi’nin bu hareketi Galatasaraylıları kahredecek Takımdan ayrılıyor mu? Icardi'nin bu hareketi Galatasaraylıları kahredecek
23:16 Acun Ilıcalı’dan bomba transfer sözleri: ’Türkiye’ye gelmez’ denilen süper yıldızlar gelecek Acun Ilıcalı'dan bomba transfer sözleri: 'Türkiye'ye gelmez' denilen süper yıldızlar gelecek
22:37 Aziz Yıldırım’ı silip atmış Mourinho’nun Fenerbahçe’ye gelmek için yaptığı akıl alır gibi değil Aziz Yıldırım'ı silip atmış! Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmek için yaptığı akıl alır gibi değil
22:32 İsrail mülteci kampındaki eve saldırdı: 5 Filistinli can verdi İsrail mülteci kampındaki eve saldırdı: 5 Filistinli can verdi
22:31 Bağdat Caddesi’nde otelde yangın Bağdat Caddesi'nde otelde yangın
22:13 Mbappe sonrası planlar değişti Real Madrid’den Arda Güler kararı Mbappe sonrası planlar değişti! Real Madrid'den Arda Güler kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 00:51:14. #1.12#
SON DAKİKA: Kadıköy'de lüks otelde yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement