Kadıköy'de Park Halindeki Araçta Yangın - Son Dakika
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Kadıköy'de Park Halindeki Araçta Yangın

Kadıköy\'de Park Halindeki Araçta Yangın

Kadıköy'de park halindeki cipin motor kısmında yangın çıktı, itfaiye müdahale etti.

26.01.2025 17:53
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Kadıköy'de park halindeki otomobilde yangın çıktı.

Olay, Kadıköy ilçesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sitenin bahçe otoparkında park halinde bulunan 34 N 6209 plakalı Range Rower marka cipin motor kısmında aniden yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Motor kısmı tamamen yanan cipte maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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