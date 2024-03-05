Kadıköy\'de taksicilik yapan şahıs bıçaklanarak gasp edildi

İzmir Çiğli'de Beyaz Eşya Deposunda Yangın Çıktı

İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan bir beyaz eşya deposunda çıkan yangında alevler depoyu sardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.