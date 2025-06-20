Kadın 6 Günlük Mücadeleyi Kaybetti

Eşinin, kızını öldüğü saldırıda ağır yaralanan kadın 6 gün süren yaşam mücadelesi kaybetti

HATAY - Hatay'da eşi tarafından av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanan kadın, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek öldü. Cani baba, aynı olayda 12 yaşındaki kızını da öldürmüştü.

Olay, 14 Haziran tarihinde Altınözü ilçesi Babatorun Mahallesi'nde yaşanmıştı. Mahallede bulunan 3 katlı binanın 2. katında yaşayan Hasan İşçimen, eşi Feryal İşçimen ve 12 yaşındaki kızı İrem İşçimen'i av tüfeğiyle vurmuştu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde 12 yaşındaki İrem'in hayatını kaybettiği ve annenin ağır yaralandığını tespit edilmişti. Hastanede tedavi altına alınan ve 6 gün boyunca yaşam mücadelesi veren kadın yaşamını yitirdi. Kızıyla aynı kaderi paylaşan kadının memleketi olan Babatorun Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Öte yandan olayın faili H.İ. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, adli mercilerce tutuklanmıştı.