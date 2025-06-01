Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Taşlıgeçit Mahallesi'nde erkek arkadaşı R.E. ile birlikte yaşayan ve ismi öğrenilemeyen kadın, henüz belirlenemeyen bir sebeple evi yakarak kaçtı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Evi yaktığı iddia edilen kadın ise kaçtığı otomobille Karasu- Kaynarca yolunda kaza yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sevgilisiyle kaldığı evi yakan kadın kaçarken kaza yaptı - Son Dakika
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