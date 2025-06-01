Sevgilisiyle kaldığı evi yakan kadın kaçarken kaza yaptı

Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Taşlıgeçit Mahallesi'nde erkek arkadaşı R.E. ile birlikte yaşayan ve ismi öğrenilemeyen kadın, henüz belirlenemeyen bir sebeple evi yakarak kaçtı.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

KAÇARKEN KAZA YAPTI

Evi yaktığı iddia edilen kadın ise kaçtığı otomobille Karasu- Kaynarca yolunda kaza yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.