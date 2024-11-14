Kadın, Tamirciyi Dolandırdı - Son Dakika
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Kadın, Tamirciyi Dolandırdı

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Antalya'da kadın, motosiklet tamircisinden cep telefonunu çalıp kayboldu, telefon kısa sürede bulundu.

14.11.2024 12:18
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İş yerinden habersiz aldığı telefonu başka yere bırakıp ortadan kayboldu

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet tamircisine gelen kadın, işletme sahibine ait cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilirken telefon kısa bir süre sonra işyerine 500 metre uzakta masanın üzerinde bulundu.

Olay, Merkez mahallesi, Atatürk caddesi üzerinde bulunan motosiklet tamir dükkanında meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kadın iş yerine gelerek, telefonundan kendisine ait motosikletin fotoğrafını göstererek, arızalı olduğunu ve tamir ettirmek istediğini söyledi. Motosiklet tamircisi Süleyman Şaşmaz'ın bir anlık dalgınlığından yararlanarak, sehpa üzerinde bulunan cep telefonunu alıp iş yerinden uzaklaştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İş yeri sahibi Şaşmaz, telefonunun olmadığını fark edince, komşusuna telefonunu numarsaını tuşlayarak aramasını istedi. Telefon çalmasına rağmen cevap alamayan Şaşmaz, daha sonra kendi numarasını aramaya devam etti. Bir süre sonra telefona cevap veren şahıs, telefonun, 500 metre ileride mevlid okutulan yerde masanın üstünde olduğu söylendi. Telefon sahibi Süleyman Şaşmaz, çalınan telefonunu gidip bulunduğu yerden teslim aldı.

Motosiklet tamircisi Süleyman Şaşmaz, telefonun bulunması sebebiyle şikayetçi olmadığını belirterek, "Dün saat 17.10 sıralarında iş yerime bir kadın geldi. Bana elindeki cep telefonundan bir motosiklet resmi göstererek motorum bozuk dedi. İş yerinden çıkmadan önce de benim telefonumu alıp gidiyor. 35-40 yaşlarında bir kadın. Çok samimi ve rahat tavırlarla iş yerime geldi. Sanki her gün buraya geliyormuş gibi. Güvenlik kamera görüntüsüne baktığımızda benimle konuştuktan sonra telefonumu alıyor. Çıkıp gidiyor. Bana benim elektrikli motorum var, çalışmıyor, yürümüyor gibi sözlerle benimle konuştu. 4-5 dakika sonrada hayırlı akşamlar diyerek çıkıp gitti. Elimdeki işim bittikten sonra 15-20 dakika sonra cebimi yokladım, telefonu koyduğum yerlere baktım telefonum yok. Olmayınca komşuya kendi telefonumu arattım çaldı ama bakan olmadı. 15 dakika sonra tekrar arattım telefonum çaldı bir başkası bıraktı. Telefonumu bir yere bırakıp kaçmış. Telefonumu alıp baktım. Banka uygulamaları vb.. hiçbir yere girmemiş. Böyle bir şey ilk defa başıma geldi. Telefonum bulunduğu için şikayetçi olmadım" dedi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Olay anı işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, Görüntülerde dükkana gelen kadının, motosiklet tamircisi ile yaşadığı diyaloglar ile telefonu alıp daha sonrada iş yerinden ayrıldığı anlar yer aldı.

Kadın, Tamirciyi Dolandırdı
Kaynak: İHA

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