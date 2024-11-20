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Kadına Koruma Mücadelesi Can Aldı

Fatih'te kadına müdahale eden Mehmet İşçi, tartışmada bıçaklandı; sanıklara hapis cezası verildi.

20.11.2024 19:06
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Kadına zarar geleceğini düşünerek müdahale ettiği tartışmada kalbinden bıçaklanmıştı: Sanıklara hapis cezası yağdı

İSTANBUL - Fatih'te iddiaya göre ışık şefi Mehmet İşçi, kadına zarar geleceğini düşünerek müdahale ettiği sevgililerin tartışmasında kalbinden bıçaklandı. Konuya ilişkin yargılamada karar çıkaran mahkeme, 1 sanığa 6 yıl hapis diğer sanığa 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Fatih'te 17 Aralık 2022'de iddiaya göre Mehmet İşçi (47), sokak ortasında sevgililer Ataberk Özcan ile Meltem Çağlar'ın akşam saatlerinde tartıştıklarını gördü. Bunun üzerine kadına zarar geleceğini düşünen İşçi, tartışmaya müdahale etti. Müdahale ettiği tartışmada kalbinden bıçaklanan İşçi ambulansla hastaneye kaldırılırken sevgililer hakkında 15'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanıklar Ataberk Özcan ve Meltem Çağlar, avukatları ile hazır bulundu. Duruşmaya müşteki Mehmet İşçi de avukatı Şeref Köksal ile katıldı.

"Bize saldıran kendisidir"

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanık Özcan, olaya müşteki İşçi'nin davranışlarının neden olduğunu belirterek, "Bize saldıran kendisidir. Boğuşma sırasında yaralanmıştır ve benim yaralanmam üzerine olay son bulmuştur. Meltem de bizden uzaktaydı, olayla çok fazla ilgisi de yoktur. Sadece yardım çağırmıştır" dedi.

Müşteki İşçi ise önceki beyanlarını tekrarladığını ve sanıkların cezalandırılmasını istediğini ifade etti.

Duruşmanın biteceği belirtilerek son sözleri sorulan sanıklar bir diyeceklerinin olmadığını söylediler.

1 sanığa 6 yıl, diğer sanığa 4 buçuk yıl hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ataberk Özcan'ı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan haksız tahrik indirimi de uygulayarak 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Meltem Çağlar'ı da aynı suçtan haksız tahrik indirimi ile 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran heyet, haklarındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin de devamına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Ataberk Özcan ve Meltem Çağlar'ın arkadaş oldukları, olay günü şüphelilerin sokak üzerinde tartıştıkları sırada müşteki Mehmet İşçi'nin kadına zarar geleceğini düşünerek onların yanına geldiği anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede, İşçi'nin şüphelilere müdahale ettiği, bir süre sonra Çağlar ile İşçi'nin tartışmaya başladığı, bu kez Özcan'ın duruma müdahale ettiği belirtildi. Şüphelilerin sonrasında orada uzaklaştığının aktarıldığı iddianamede, İşçi'nin onları takip ettiği, 3'ü arasında arbede yaşandığı, sonrasında Özcan'ın kesici alet çıkardığı ve İşçi'yi hayati tehlike geçirecek şekilde yaralamak suretiyle öldürmeye teşebbüs ettikleri kaydedildi.

İşçi'nin kalbinin içine girmek suretiyle yaşamını tehlikeye sokacak bir şekilde yaralandığının aktarıldığı iddianamede, şüpheliler Ataberk Özcan ve Meltem Çağlar'ın 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9'ar yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kadına Koruma Mücadelesi Can Aldı - Son Dakika

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