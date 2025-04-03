Kadını sokak ortasında önce taciz sonra darp ettiler - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kadını sokak ortasında önce taciz sonra darp ettiler

Geniş Video İzle

Kayseri'de sokak ortasında hareketsiz yatar vaziyette bulunan kadının cinsel tacize uğrayıp darp edildiği tespit edildi. Polis ekiplerinin çalışmasıyla çok sayıda suç kaydı bulunan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

03.04.2025 08:18  Güncelleme: 08:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Ahievran Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde dehşet yaşandı. G.K. (25) isimli kadının sokak ortasında hareketsiz vaziyette yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalelerinin ardından kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

KADINA CİNSEL SALDIRI VE DARP

İldem Şehit Ertuğrul Taciroğulları Polis Merkezi ekipleri tarafından yapılan kamera incelemeleri ve araştırmalar sonucunda operasyon yapıldı. Bu kapsamda G.K.'ye "cinsel saldırı" ve "darp" olayını gerçekleştirdiği tespit edilen hakkında 16 suç kaydı bulunan G.G. (37), 14 suç kaydı bulunan G.T. (34) ve 3 suç kaydı bulunan S.K. (32) saklandıkları evde yakalandı.

Kadını sokak ortasında önce taciz edip sonra darp ettiler

SUÇ MAKİNESİ 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece "cinsel saldırı" ve "görevli memura mukavemet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadını sokak ortasında önce taciz sonra darp ettiler
Kaynak: DHA

Kayseri, 3-sayfa, Asayiş, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadını sokak ortasında önce taciz sonra darp ettiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • @abdyrahym:
    hadım edin 11 0 Yanıtla
  • ahmet3131:
    aynılarını onlara uygulansın 10 0 Yanıtla
  • Ender Yavaş:
    Hükümet ülkeyi getirdiği durumdan gurur duysun! 5 3 Yanıtla
  • 78908900:
    Onlarca suç işlemişler dışarıdalar , bunlara ilaveten suç işleme potansiyeli olan kişiler arasında yaşamaya çalışan namuslu vatandaşın işi kolay değil .. 7 0 Yanıtla
  • Apple User:
    hapishanelerde yer kaldımı yahu, ha unuttum yakında boşaltırlar yine hapishaneleri 4 1 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    eeeeyyyyy hükümet yeter artık 0 0 Yanıtla
  • ahmet şahin:
    Yaşlarına bakılırsa son çeyrekte eğitimini tamamlamış insan olamamış yaratıklar galiba 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 günlük bayram tatilinde acı bilanço: 34 ölü 4 günlük bayram tatilinde acı bilanço: 34 ölü
Tam 57 kurşun sıktılar Saldırı cinayetle bağlantılı çıktı Tam 57 kurşun sıktılar! Saldırı cinayetle bağlantılı çıktı
Survivor’da eleme potasına sürpriz isim dahil oldu Survivor'da eleme potasına sürpriz isim dahil oldu!
Ev almak isteyenler dikkat Konut kredilerinde bir ilk yaşandı Ev almak isteyenler dikkat! Konut kredilerinde bir ilk yaşandı
ESK Genel Müdürünün ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı ESK Genel Müdürünün ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı
İstanbul’da müsilaj yeniden ortaya çıktı İstanbul'da müsilaj yeniden ortaya çıktı
Fatih Altaylı’dan çok konuşulacak çıkış: Seçilirse AK Parti’ye oy vereceğim Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak çıkış: Seçilirse AK Parti'ye oy vereceğim
Volkan Konak memleketi Trabzon’da son yolculuğuna uğurlandı Volkan Konak memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı
Okan Buruk’un burnunu sıkan Jose Mourinho kaç maç ceza alır İşte yanıtı Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho kaç maç ceza alır? İşte yanıtı
ABD’li bakandan gümrük vergisi uyarısı: Misilleme yaparsanız gerginlik olur ABD'li bakandan gümrük vergisi uyarısı: Misilleme yaparsanız gerginlik olur
Emniyet’ten gözaltında cinsel saldırı iddiasına yalanlama Emniyet'ten gözaltında cinsel saldırı iddiasına yalanlama

07:43 Okan Buruk’un burnunu sıkan Jose Mourinho kaç maç ceza alır İşte yanıtı Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho kaç maç ceza alır? İşte yanıtı
03:38 ABD’li bakandan gümrük vergisi uyarısı: Misilleme yaparsanız gerginlik olur ABD'li bakandan gümrük vergisi uyarısı: Misilleme yaparsanız gerginlik olur
02:08 Emniyet’ten gözaltında cinsel saldırı iddiasına yalanlama Emniyet'ten gözaltında cinsel saldırı iddiasına yalanlama
23:34 ABD’den Türkiye’ye yüzde 10 gümrük vergisi ABD'den Türkiye'ye yüzde 10 gümrük vergisi
23:23 Trump tarihi konuşmasını yaptı Dünyaya vergi yağdırdı Trump tarihi konuşmasını yaptı! Dünyaya vergi yağdırdı
12:51 Eski CHP’li isimden bomba iddia: Kılıçdaroğlu kazanacak imzayı topladı Eski CHP'li isimden bomba iddia: Kılıçdaroğlu kazanacak imzayı topladı
12:33 RTÜK Başkanı boykotu destekleyenlere gözdağı verdi: Gereği yapılacak RTÜK Başkanı boykotu destekleyenlere gözdağı verdi: Gereği yapılacak
12:26 Volkan Konak memleketi Trabzon’da son yolculuğuna uğurlandı Volkan Konak memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı
12:21 Fatih Altaylı’dan çok konuşulacak çıkış: Seçilirse AK Parti’ye oy vereceğim Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak çıkış: Seçilirse AK Parti'ye oy vereceğim
12:13 İstanbul’da müsilaj yeniden ortaya çıktı İstanbul'da müsilaj yeniden ortaya çıktı
12:12 ESK Genel Müdürünün ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı ESK Genel Müdürünün ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı
12:05 Ev almak isteyenler dikkat Konut kredilerinde bir ilk yaşandı Ev almak isteyenler dikkat! Konut kredilerinde bir ilk yaşandı
11:56 Survivor’da eleme potasına sürpriz isim dahil oldu Survivor'da eleme potasına sürpriz isim dahil oldu!
11:49 Tam 57 kurşun sıktılar Saldırı cinayetle bağlantılı çıktı Tam 57 kurşun sıktılar! Saldırı cinayetle bağlantılı çıktı
11:49 4 günlük bayram tatilinde acı bilanço: 34 ölü 4 günlük bayram tatilinde acı bilanço: 34 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2025 08:50:28. #7.11#
SON DAKİKA: Kadını sokak ortasında önce taciz sonra darp ettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement