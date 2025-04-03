Kadını sokak ortasında önce taciz sonra darp ettiler

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Ahievran Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde dehşet yaşandı. G.K. (25) isimli kadının sokak ortasında hareketsiz vaziyette yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalelerinin ardından kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.
İldem Şehit Ertuğrul Taciroğulları Polis Merkezi ekipleri tarafından yapılan kamera incelemeleri ve araştırmalar sonucunda operasyon yapıldı. Bu kapsamda G.K.'ye "cinsel saldırı" ve "darp" olayını gerçekleştirdiği tespit edilen hakkında 16 suç kaydı bulunan G.G. (37), 14 suç kaydı bulunan G.T. (34) ve 3 suç kaydı bulunan S.K. (32) saklandıkları evde yakalandı.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece "cinsel saldırı" ve "görevli memura mukavemet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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