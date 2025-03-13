Kadınlar Günü'nde Hırsızlık Şoku - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kadınlar Günü'nde Hırsızlık Şoku

Eskişehir'de 8 Mart'ta bir kadın hırsız, yoğunluktan faydalanarak çanta çaldı. Esnaf şaşkın.

13.03.2025 19:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Kadınlar Günü'ndeki yoğunluktan yaralanan kadın hırsız iş başında

Bu cadde de kadın çantası hırsızlarının radarında

Esnaf Metin Tümsek:

" 8 Mart'ta bir kadının bunu yapması olayı trajik ve komik hale getirdi"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir kadın tarafından yapılan çanta hırsızlığı esnafı şok ederken, yakın tarihlerde aynı cadde üzerinde bulunan faklı bir dükkandan yine bir kadının çanta çalması düşündürdü.

Geçtiğimiz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Tepebaşı ilçesi Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi üzerinde bulunan bir işletmede, ilginç bir hırsızlık olayı gerçekleşti. Güvenlik kameralarına da yansıya hırsızlıkta, bir kadın Dünya Kadınlar Günü nedeniyle işleri yoğu olan bir kadın giyim mağazasına giriyor. Bir süre etrafı kolaçan eden kadın, kasadaki grevlinin başka bir müşteri ile ilgilenmesini fırsat bilerek, vitrindeki çantayı alıp dükkandan uzaklaşıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, bir kadın tarafından gerçekleştirilen hırsızlık dükkan sahibini şaşırttı.

Öte yandan yine aynı caddede yakın tarihlerde, farklı bir dükkandan daha bir kadın tarafından çanta çalınmış, bu hırsızlıkta güvenlik kameralarına yansıyor. Esnaf neden bu cadde üzerindeki dükkanların göze kestirildiğini çözemezken, yetkililerden önlem bekliyor.

"Bir kadının hırsızlık yapması bizi şoke etti"

Dükkanından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden bir kadın tarafından çanta çalınan esnaf Metin Tümsek, "8 Mart'ta dükkanımızda yoğunluk vardı, otoparkçı para sorarken kasiyerimiz meşguldü, o sırada içeri giren bir kadın kasanın önündeki dolar şeklindeki çantayı cebine atıp kayıplara karıştı. Hırsızlık kötü bir şey ama 8 Mart'ta bir kadının bunu yapması olayı trajik ve komik hale getirdi. Biz kadın iç giyim mağazasıyız, Kadınlar Günü gibi özel günlerde kadınlara yönelik güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz, böyle bir günde bir kadının hırsızlık yapması bizi şoke etti ve üzdü. Amacımız bir çantanın peşine düşmek değil, bu olayların devamını önlemek ve insanları dikkatli olmaya teşvik etmek. Ayrıca Kızılcıklı Caddesi'nde, 300 metre ilerideki başka bir dükkanda da benzer bir hırsızlık olmuş, yine bir kadın çanta çalmış. Bu caddede son zamanlarda dilencilik ve hırsızlık çok arttı, yan dükkanlardan da duyuyoruz; geçen hafta birinde bir kadın bileklikleri koluna takıp kaçmış. Bizde de zaman zaman küçük olaylar oluyor, genelde dile getirmiyoruz ama temennimiz bunların yaşanmaması" dedi.

Kaynak: İHA

Kadınlar Günü, Hırsızlık, Eskişehir, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, 8 Mart, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadınlar Günü'nde Hırsızlık Şoku - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’terör’ mesajı: Beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'terör' mesajı: Beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim
Metroda Kavga: Tekme ve Küfür Metroda Kavga: Tekme ve Küfür
Osimhen’den Galatasaraylıları mest edecek itiraflar Osimhen'den Galatasaraylıları mest edecek itiraflar
Polis, intihara kalkışan genç kızı son anda kurtardı Polis, intihara kalkışan genç kızı son anda kurtardı
Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti
Hakan Çalhanoğlu’nun yanına bir Türk daha Hakan Çalhanoğlu'nun yanına bir Türk daha
Özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı Özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı
Şanlıurfa’da okula gitmeyen öğrencinin velisine para cezası uygulanacak Şanlıurfa'da okula gitmeyen öğrencinin velisine para cezası uygulanacak
Hastanede tedavi gören Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı Hastanede tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması için hazırız Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması için hazırız
Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek’in bonservisini belirledi Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'in bonservisini belirledi
Özgür Özel, kadına şiddet uygulayan Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan’ın istifasını istedi Özgür Özel, kadına şiddet uygulayan Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan'ın istifasını istedi
TİP lideri Erkan Baş’tan Halk TV’ye Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi TİP lideri Erkan Baş'tan Halk TV'ye Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, geçici anayasa beyannamesini imzaladı Suriye Cumhurbaşkanı Şara, geçici anayasa beyannamesini imzaladı
Türk medyasındaki dev satış onaylandı Türk medyasındaki dev satış onaylandı

18:53 Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti
18:08 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması için hazırız Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması için hazırız
16:48 Suriye Cumhurbaşkanı Şara, geçici anayasa beyannamesini imzaladı Suriye Cumhurbaşkanı Şara, geçici anayasa beyannamesini imzaladı
09:47 Akaryakıt fiyatlarına kontak kapattıracak zam Akaryakıt fiyatlarına kontak kapattıracak zam
09:32 Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için 150 bin TL ödediler Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için 150 bin TL ödediler
09:28 Metiner’in Atatürk ile Öcalan’ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı Metiner'in Atatürk ile Öcalan'ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı
09:17 Maçlar nefes kesti Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu Maçlar nefes kesti! Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
09:13 Unutulmaz dizi “Sihirli Annem“ film oluyor, eski kadro yeniden bir arada Unutulmaz dizi "Sihirli Annem" film oluyor, eski kadro yeniden bir arada
09:01 Yatırımcılar dikkat Altın fiyatları kritik eşikte Yatırımcılar dikkat! Altın fiyatları kritik eşikte
08:51 Yok böyle kavga Tarafları dakikalarca ayıramadılar Yok böyle kavga! Tarafları dakikalarca ayıramadılar
08:35 Merkez Bankası Başkanı net konuştu: Ne gerekiyorsa yapacağız Merkez Bankası Başkanı net konuştu: Ne gerekiyorsa yapacağız
08:21 Mourinho ile Maximin arasında kavga Hocasına öyle şeyler söyledi ki... Mourinho ile Maximin arasında kavga! Hocasına öyle şeyler söyledi ki...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2025 20:10:18. #7.11#
SON DAKİKA: Kadınlar Günü'nde Hırsızlık Şoku - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.