Kadınlar Günü'nde Hırsızlık Şoku

Dünya Kadınlar Günü'ndeki yoğunluktan yaralanan kadın hırsız iş başında

Bu cadde de kadın çantası hırsızlarının radarında

Esnaf Metin Tümsek:

" 8 Mart'ta bir kadının bunu yapması olayı trajik ve komik hale getirdi"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir kadın tarafından yapılan çanta hırsızlığı esnafı şok ederken, yakın tarihlerde aynı cadde üzerinde bulunan faklı bir dükkandan yine bir kadının çanta çalması düşündürdü.

Geçtiğimiz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Tepebaşı ilçesi Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi üzerinde bulunan bir işletmede, ilginç bir hırsızlık olayı gerçekleşti. Güvenlik kameralarına da yansıya hırsızlıkta, bir kadın Dünya Kadınlar Günü nedeniyle işleri yoğu olan bir kadın giyim mağazasına giriyor. Bir süre etrafı kolaçan eden kadın, kasadaki grevlinin başka bir müşteri ile ilgilenmesini fırsat bilerek, vitrindeki çantayı alıp dükkandan uzaklaşıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, bir kadın tarafından gerçekleştirilen hırsızlık dükkan sahibini şaşırttı.

Öte yandan yine aynı caddede yakın tarihlerde, farklı bir dükkandan daha bir kadın tarafından çanta çalınmış, bu hırsızlıkta güvenlik kameralarına yansıyor. Esnaf neden bu cadde üzerindeki dükkanların göze kestirildiğini çözemezken, yetkililerden önlem bekliyor.

"Bir kadının hırsızlık yapması bizi şoke etti"

Dükkanından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden bir kadın tarafından çanta çalınan esnaf Metin Tümsek, "8 Mart'ta dükkanımızda yoğunluk vardı, otoparkçı para sorarken kasiyerimiz meşguldü, o sırada içeri giren bir kadın kasanın önündeki dolar şeklindeki çantayı cebine atıp kayıplara karıştı. Hırsızlık kötü bir şey ama 8 Mart'ta bir kadının bunu yapması olayı trajik ve komik hale getirdi. Biz kadın iç giyim mağazasıyız, Kadınlar Günü gibi özel günlerde kadınlara yönelik güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz, böyle bir günde bir kadının hırsızlık yapması bizi şoke etti ve üzdü. Amacımız bir çantanın peşine düşmek değil, bu olayların devamını önlemek ve insanları dikkatli olmaya teşvik etmek. Ayrıca Kızılcıklı Caddesi'nde, 300 metre ilerideki başka bir dükkanda da benzer bir hırsızlık olmuş, yine bir kadın çanta çalmış. Bu caddede son zamanlarda dilencilik ve hırsızlık çok arttı, yan dükkanlardan da duyuyoruz; geçen hafta birinde bir kadın bileklikleri koluna takıp kaçmış. Bizde de zaman zaman küçük olaylar oluyor, genelde dile getirmiyoruz ama temennimiz bunların yaşanmaması" dedi.