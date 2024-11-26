"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" günü kapsamında, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli KYK Kız Öğrenci Yurdu kadın çalışanlarına yönelik bir etkinlik düzenledi.
Etkinlikte yurt çalışanlarına bilgilendirmelerde bulunan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri " KADES, Evden Hırsızlık, Telefon Dolandırıcılığı, Genel Güvenlik" konularını sunum eşliğinde anlattı. Kadınlara dikkatli olmaları gereken hususlar noktasında uyarılarda bulundu. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Kadınlara Güvenlik Eğitimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?