Kafkas Üniversitesinde 1985 öğrenciye Kars Emniyetinden radikalleşme semineri verildi - Son Dakika
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Kafkas Üniversitesinde 1985 öğrenciye Kars Emniyetinden radikalleşme semineri verildi

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Kafkas Üniversitesinde 1985 öğrenciye Kars Emniyetinden radikalleşme semineri verildi
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Kars Emniyet Müdürlüğü, Kafkas Üniversitesinde 1985 birinci sınıf öğrencisine yönelik El Ele Güvenli Geleceğe seminerleri düzenledi. Seminerlerde gençlerin radikalleşme süreçleri ve terör örgütlerinin tuzaklarına karşı bilinçlenmesi amaçlandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü tarafından Kafkas Üniversitesinde öğrenim gören bin 985 birinci sınıf öğrencisine yönelik "El Ele Güvenli Geleceğe" seminerleri düzenlendi. Seminerlerde gençlerin güvenli bir üniversite hayatı geçirmesi, radikalleşme süreçleri ve terör örgütlerinin tuzaklarına karşı bilinçlenmesi amaçlandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü, üniversite öğrencilerinin güvenli bir eğitim ortamında öğrenim görmelerini sağlamak ve gençleri karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kafkas Üniversitesinde eğitim hayatına yeni başlayan 1 bin 985 birinci sınıf öğrencisine "El Ele Güvenli Geleceğe" seminerleri verildi.

Gerçekleştirilen seminerlerde öğrencilerin üniversite yaşamları boyunca karşılaşabilecekleri riskler konusunda farkındalıklarının artırılması hedeflendi. Özellikle radikalleşme süreçleri ve terör örgütlerinin gençleri hedef alan yöntemleri üzerinde durularak, öğrencilerin bu tür oluşumların tuzaklarına karşı dikkatli ve bilinçli hareket etmelerinin önemi vurgulandı.

Üniversiteye yeni başlayan gençlerin sosyal çevrelerinde ve dijital ortamlarda karşılaşabilecekleri riskleri tanımalarının önemine dikkat çekilen seminerlerde, öğrencilerin şüpheli durumlara karşı duyarlı olmaları ve gerektiğinde yetkili birimlerden destek almaları amaçlandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla gençlerin terör örgütlerinin propaganda ve eleman kazanma girişimlerine karşı bilinçlendirilmesi, radikalleşmeye zemin hazırlayan süreçlerin tanınması ve öğrencilerin güvenli bir eğitim hayatı sürdürmelerine katkı sunulması hedefleniyor.

Emniyet Müdürlüğü, gençlerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmeleri için bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü3. SayfaGüvenlikGüncelEğitimTerörKarsSon Dakika

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