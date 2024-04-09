Kağıthane'de 2 kişinin öldüğü çatışma kamerada
İSTANBUL - Kağıthane'de iki kişinin öldüğü çatışmanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çatışmayla birlikte vatandaşlar kaçışmaya başlıyor. Olay sırasında vurulanlar yaralanarak yere düşüyor.
Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde dün akşam aralarında husumet bulunan iki gurup arasında silahlı çatışma çıkmış, olayda 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralanmıştı. Polis ekiplerinin 40 adet boş kovan bulduğu olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde yaşanan çatışmayla birlikte büyük panik yaşanıyor. Caddede yürüyen vatandaşlar etrafa kaçışırken, çatışmada yaralananlar yere düşüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kağıthane'de çatışma: 2 kişi öldü - Son Dakika
Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınında hasar gören apartmana İstanbul Valiliği tarafından giriş izni verildi. Sinan Apartmanı'ndaki elektrik ve su bağlantı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bina sakinleri bir haftanın ardından dairelerine girebildi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, bir minibüsün yol kenarına devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada can kaybı veya yaralanma olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ayvalı köyü yakınındaki sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Vatandaşların 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bayram öncesi aile içinde çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay, Hendek ilçesi Akova Mahallesi'nde meydana geldi. Kısa sürede büyüyen silahlı kavgada baba Vahdettin, anne Melek ile Mevlüt Çelik hayatını kaybetti, Selçuk Çelik ise yaralandı. Ekiplerin olay yerinde incelemesi sürüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?