Kağıthane'de Depoda Yangın Paniği

Kağıthane'de, orman ürünlerinin satıldığı bir iş yerinin deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi Acıyonca Sokak'ta bulunan orman ürünleri satan iş yerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orman ürünleri satan iş yerine ait depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalışanlardan bazıları yangına kendi imkanlarıyla müdahale etse de başarılı olamadı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına aldı.

İtfaiye ekiplerinin talebi üzerine depodaki bazı kimyasal maddeler hem tehlikenin büyümemesi hem de hasar almaması için işçiler tarafından dışarıya çıkarıldı. Ekipler soğutma çalışmalarını tamamladıktan sonra bölgeden ayrıldı. Yangında iş yeri deposunda maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL