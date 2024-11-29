Eski sevgilisini darp eden adam, serbest kalır kalmaz kapıya dayandı

3.Sayfa

Kağıthane'de yaşayan Özbekistanlı Madina D. (29), 1 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi Muhammet Onur Mutkan (26) tarafından uzaklaştırma kararı olmasına rağmen bindiği taksinin içerisinde darbedildi. Olaydan 2 gün sonra yakalanan saldırgan, savcılık kararıyla emniyetten serbest kaldı. Hemen kadının kapısının önüne gelen saldırganın, "beni içeriye almazlarsa seni öldüreceğim" diyerek tehditlerde bulunduğu ve taşla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 00.00 sıralarında Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 6 yıl önce arkadaş ortamında Muhammet Onur Mutkan ile tanışıp sevgili olan Özbekistanlı Madina D. yaklaşık 1 yıl önce Mutkan'dan ayrıldı. Bu durumu hazmedemeyen ve takıntı haline getiren Mutkan, süre içerisinde kadına hem kendi hem de faklı numaralardan arayarak ve mesaj atarak tehditlerde bulundu. Süreç bu şekilde devam ederken Mutkan, geçtiğimiz ay kadının evini basarak darbetti. Hastenelik olan kadın, polise şikayette bulunarak uzlaştırma kararı aldırdı ancak gözaltına alınan Mutkan, serbest bırakıldı.

KADINI EVİNDE DARBETTİ SERBEST KALDI

Ortadan kaybolan Muhammet Onur Mutkan, geçtiğimiz Salı günü saat 17.45 sıralarında kadın çağırdığı taksiye bindiği sırada ortaya çıktı. Elindeki bıçakla tehditler savuran Mutkan, kadını taksinin içerisinde öldüresiye dövdü. Kadın bayılınca kaçan saldırgan, taksicinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi olan ve polise şikayette bulunan kadın ardından taburcu edildi.

TAKSİDE BIÇAKLA DARBEDİP KAÇTI

Polis ekipleri saldırganı aradığı sırada Muhammet Onur Mutkan, dün saat 20.00 sıralarında kadının kapısının önünde ortaya çıktı. Kadının ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, Mutkan'ı gözaltına alarak emniyete götürdü. Kadının bir kez daha şikayetçi olduğu Mutkan, ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılması sonrasında nöbetçi savcılık tarafından serbest bırakıldı.

SERBEST KALIR KALMAZ KAPIYA DAYANDI

Emniyetten çıkar çıkmaz saat 00.00 sıralarında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen kadının kapısının önüne gelen Mutkan, "beni içeriye almazlarsa seni öldüreceğim. Bana tezgah kuruyorsun ha. Ben sana göstereceğim. Birazcık şerefin varsa ararsın gelirler. Beni böyle mi vazgeçireceksin" diyerek kadına defalarca taş fırlattı. O sırada Mutkan'ın yanına gelen bir vatandaş ona tepki gösterip ayrıldı. Dehşet anları kadının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kadın KADES uygulamasından polis ekiplerine ihbarda bulundu ancak Mutkan, yine kaçtı.

"NE HAKLA ACIMASIZCA DÖVÜYOR"

Olayla ilgili yaşadıklarını kayda alan Madina D., "Bir insan gücü yetmeyen bir insanı nasıl böyle defalarca dövebilir bilmiyorum. Kaburganımın kırdırıldığını hissettim. Nefes alamıyorum. Dövdü ama mahkeme içeriye almıyor. Hiçbir şey yapılamıyor. Ben 50 kilogram bir insanım sana karşılık verebilir miyim? Sen beni ne hakla acımazsızca dövebiliyorsun. Saçlarım oluk oluk döküldü. Acımadan dövdü, taksiye bindiğimi hatırlıyorum. Taksiye oturdum sonra saçımı arkadan çekti. Kapısını açıp tekme attığını hatırlıyorum. Başka hiçbir şey hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.