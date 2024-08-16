Kağıthane'de husumetlisini başından vurarak ağır yaralayan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Kağıthane'de husumetlisini başından vurarak ağır yaralayan şahıs tutuklandı

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Kağıthane'de sokakta karşılaştığı husumetlisi Yakup Işık'ı silahla başından vurarak ağır yaralayan ve suç dosyası kabarık olan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

16.08.2024 15:30
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Kağıthane'de husumetlisini başından vurarak ağır yaralayan şahıs tutuklandı

Şüphelinin suç dosyasının kabarık olduğu öğrenildi

İSTANBUL - Kağıthane'de sokakta karşılaştığı husumetlisi Yakup Işık'ı silahla başından vurarak ağır yaralayan ve suç dosyası kabarık olan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, 14 Ağustos günü Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde bir sokakta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Faruk Yıldız (23), plakasız motosikletiyle caddede dolaştığı sırada husumetlisi Yakup Işık ile karşılaştı. İkilinin bir anda başlayan tartışması kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında Yıldız, koşarak gelip Işık'a tekme attıktan sonra silahını çıkarıp Işık'ın kafasına ateş etti ve mahalleden koşarak uzaklaştı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Işık'a yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Işık'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Suç dosyasının kabarık olduğu öğrenildi

Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Görüntüleri inceleyen ekipler, Ömer Faruk Yıldız'ın yerini kısa sürede tespit ederek yakaladı. Gözaltına alınıp polis merkezine götürülen Yıldız'ın, dolandırıcılık, uyuşturucu madde bulundurma ve 6 motosiklet hırsızlığı suçlarından, suç kaydı olduğu tespit edildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı

Yakup Işık'ın ağır yaralandığı saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tarafların birbirine vurmaya çalıştığı, o esnada vatandaşların araya girdiği, Ömer Faruk Yıldız'ın motosikletin bölmesinden silahı aldığı, silahı gören vatandaşların koşarak uzaklaştığı, Yıldız'ın silahıyla Yakup Işık'ın bacağına doğru ateş etmeye çalıştığı, daha sonra olay yerinden uzaklaştığı ve kısa süre sonra koşarak dönüp Yakup Işık'a doğru tekme atıp ateş ederek olay yerinden hızla uzaklaştığı görülüyor.

Kağıthane\'de husumetlisini başından vurarak ağır yaralayan şahıs tutuklandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de husumetlisini başından vurarak ağır yaralayan şahıs tutuklandı - Son Dakika

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