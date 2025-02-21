Kağıthane\'de Kar Yağışı Kazaya Neden Oldu

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Kağıthane'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, yokuş aşağıya kayarak inen sürücü park halindeki otomobile çarparak durdu. Sürücü, araca çarpınca dereye uçmaktan son anda kurtuldu. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Kağıthane Erbap Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan kar yağışı nedeniyle yokuş aşağıya inen Abdulkadir Çapkın'ın aracı kaymaya başladı. Freni tutmayan sürücü, park halindeki araca çarptı. Kazanın ardından sürücü hafif şekilde başından yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çapkın, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, sürücünün araca çarpmasaydı dereye uçacağı öğrenilirken, kaza olası bir facianın önüne geçti.

"Çarptığı araç durdurmasa dereye kadar uçacaktı"

Orhan Demir, "Arkadaş tepeden aşağıya inmeye çalışmış. Zincir olsa da freni tutmazdı. Freni tutmayınca önce arkadaki arabaya vurdu. Zaten o durdurmuş. Durdurmasa dereye kadar uçacaktı. Arkadaşın kafasında kanama var, ambulansla götürdüler. Durumu ağır değil, maddi hasar var. Yokuştan iniyordu" dedi. - İSTANBUL