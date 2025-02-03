Kağıthane'de Kazada Binanın Sahibi Yaralandı - Son Dakika
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Kağıthane'de Kazada Binanın Sahibi Yaralandı

Kağıthane\'de Kazada Binanın Sahibi Yaralandı

Kağıthane'de tekstil atölyesine malzeme taşıyan caraskal, bina sahibinin kafasına düştü.

03.02.2025 16:24
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Kağıthane'de 4 katlı bir binanın 4'üncü katındaki tekstil atölyesine malzeme taşıyan caraskal, bina sahibinin kafasına düştü. Yaralanan adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14.45 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Fazilet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı bir binanın 4'üncü katındaki tekstil atölyesine malzeme taşıyan caraskal, vincin kancasından çıkarak kaldırımda bulunan bina sahibi Kadir Köksal'ın üzerine düştü. Demirin kafasını sıyırmasıyla yaralanan Köksal yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye götürdü. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

"Demirin altında kalan adam bağırıyordu"

Olayı gördüğünü söyleyen Mikail Çakar, "Bir baktım ki demir yavaş yavaş inerken birden kopmuş. Demirin altında kalan adam bağırıyordu. Koşarak yardıma gittim. Demirin altında kalan kişi buranın mülk sahibi Kadir Köksal'dı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de Kazada Binanın Sahibi Yaralandı - Son Dakika

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