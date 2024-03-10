Kağıthane'de kıraathanede bekçilere şişeli saldırı: 7 gözaltı - Son Dakika
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Kağıthane'de kıraathanede bekçilere şişeli saldırı: 7 gözaltı

Kağıthane'de mühürlü bir mekana çok sayıda şahsın giriş ve çıkış yaptığını gören bekçiler, iş yerine baskın yaptı. Çıkan arbedede şahsın alkol şişesiyle saldırdığı bekçi kulağından yaralandı. Ortalığın karıştığı olayda takviye gelen ekiplerin müdahalesi sonrası 7 kişi gözaltına alındı.

10.03.2024 19:25  Güncelleme: 19:42
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Kağıthane'de kıraathanede bekçilere şişeli saldırı: 7 gözaltı

Saldırıya uğrayan bekçinin kulağına 10 dikiş atıldı

İSTANBUL - Kağıthane'de mühürlü bir mekana çok sayıda şahsın giriş ve çıkış yaptığını gören bekçiler, iş yerine baskın yaptı. Çıkan arbedede şahsın alkol şişesiyle saldırdığı bekçi kulağından yaralandı. Ortalığın karıştığı olayda takviye gelen ekiplerin müdahalesi sonrası 7 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 02.00 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Şehit Mehmet Pat Polis Merkezi Amirliğine bağlı "gece kartalları" diye tabir edilen çarşı ve mahalle bekçileri, semtte devriye görevi yapmaya başladı. Bekçiler, bir sokak üzerinde mühürlü olan bir mekana çok sayıda şahsın giriş çıkış yaptığını gördü. Bunun üzerine mekana giren bekçiler, içerideki şahısların kimlik kontrollerini yaptı. Yapılan kontrollerde şahıslardan Ömer P.'nin emniyette çeşitli suçlardan 9 adet kaydı olduğu ve "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah ve mermilerin satın alınması, taşınması veya bulundurulması" suçundan da aranmasının bulunduğu ortaya çıktı.

"Masada kimi alacaksınız, ulan burada devlette benim"

Bunun üzerine bekçiler olay yerine takviye ekip talebinde bulundu. Şahsın belinde fark edilen ruhsatsız tabancaya da el konuldu. Emniyete götürülmek istenen şahıs, "Benim aranmam var. Ben size kendimi aldırtmam" diyerek bekçilere direndi. Bekçilerin uyarısı esnasında 8 suç kaydı bulunan Mert İ. (24), 11 suç kaydı bulunan Harun Ş. ve 1 adet suç kaydı bulunan Atakan G. (25), "Masada kimi alacaksınız, ulan burada devlette benim" diyerek bekçilerin üstüne yürüdü.

Bekçinin başına alkol şişesiyle vurdu

Atakan G., masada bulunan alkol şişesini alarak bağırmaya başladı. Bekçinin üstüne yürümesi üzerine şahıs, elindeki şişeyi bekçi T.G.'nin başına vurdu. Bekçinin sağ kulağında kesik meydana gelirken, işletmeci olduğunu söyleyen ve 4 adet suç kaydı bulunan, "Vergi Usül Kanunu'na muhalefet" suçundan aranması bulunan Celal B. (57), 11 adet suç kaydı bulunan Ferhat Ş. ve 2 adet suç kaydı bulunan İlker P. (37), saldırgan şahıslara tepki gösterdi. Olay devam ettiği esnada Celal B., Ferhat Ş. ve İlker P., bekçilere direnen 4 şahsa "Görevini yapan memur abilerimize nasıl saldırırsınız. Aranmanız varsa gidin karakola, mekanımdan gidin, teslim olun" diyerek saldırmaya başladı. Ortalığın bir anda karıştığı olayda Atakan G., bekçi T.G.'nin başına tekrar vurdu. Meslektaşları kavgayı ayırmaya çalışarak, takviye ekip talebinde bulundu.

Bekçinin kulağına 10 dikiş atıldı

Mekana sevk edilen polis ekiplerince şahıslar yaka paça gözaltına alındı. Kulağı kesilerek yaralanan bekçi T.G. ise ambulansla Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bekçinin kulağına 10 dikiş atılarak, kontrolleri sonrası taburcu edildi.

Gözaltına alınan 4 şahıs adliyeye sevk edildi

Öte yandan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Mert İ., Atakan G., Ömer P. ve Harun Ş. emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınan şahıslara "görevli memura mukavemet" suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca üstünde ruhsatsız tabanca bulunan Ömer P. ve Harun Ş.'ye "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. İşlemleri sonrasında 4 şahıs adliyeye sevk edildi. Celal B., Ferhat Ş. ve İlker P. ise ifadeleri sonrasında serbest kaldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de kıraathanede bekçilere şişeli saldırı: 7 gözaltı - Son Dakika

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