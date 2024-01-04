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Kağıthane'de Servis Minibüsü Alev Alev Yandı - Son Dakika
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Kağıthane'de Servis Minibüsü Alev Alev Yandı

Kağıthane'de hareket halindeki bir servis minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücü durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirerek yangının söndürülmesini sağladı. Yangın sonucunda minibüs kullanılamaz hale geldi.

Kağıthane\'de Servis Minibüsü Alev Alev Yandı
04.01.2024 - 07:28,  Güncelleme: 07:29
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Kağıthane'de hareket halindeki servis minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Alev alev yanan minibüs, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 06.15 sıralarında Hamidiye Mahallesi Selvi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan servis minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü, aracı sağ şerife çekerek durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan minibüse müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası minibüs kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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