Kağıthane'de sokak ortasında çıkan kavgada darbedilen kişi konuştu - Son Dakika
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Kağıthane'de sokak ortasında çıkan kavgada darbedilen kişi konuştu

Kağıthane\'de sokak ortasında çıkan kavgada darbedilen kişi konuştu

Kağıthane'de yaşanan bir kavgada darbedilen Hüseyin Katırcı ve ona saldıran kişinin babası olayı anlattı. İki taraf da birbirini suçladı.

03.07.2024 16:02  Güncelleme: 16:14
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Kağıthane'de sokak ortasında çıkan "Binanın önüne toz geliyor" kavgasında darbedilen Hüseyin Katırcı ve ona yumruk atan gencin babası Hacı Osman F. o anları anlattı. Katırcı, "Ben Sanayi Mahallesi'nin fedaisiyim dedi ve ağzımı burnumu dağıttı" derken, Hacı Osman F. ise, "Onların tarafından gelenler de oğlumu darp ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, belediyeden emekli temizlik görevlisi Hüseyin Katırcı (56) evinin önünü süpürmeye başladı. Bu sırada karşı binanın önünde oturan Mikail F. iddiaya göre, "Buraları süpüremezsin bana toz geliyor" dedi. Katırcı ise gelen tepki üzerine "Kapımın önü, ben emekli belediye temizlikçisiyim, burayı temizlerim" karşılığını verdi. Taraflar arasında çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Mikail F., üzerine yürüdüğü Hüseyin Katırcı'ya küfrederek yumruk atmış, çevrede bulunan vatandaşlar ise tarafları ayırmıştı. Bu sırada Mikail F., "Devlet kim beni git istediğin yere şikayet et" diye konuşmuştu.

Akraba iki aile birbirine girmişti

İki komşu oradan uzaklaştırılırken, Hüseyin Katırcı'nın oğlu Ali Katırcı durumu öğrenerek olay yerine geldi. Bu sırada Mikail F. ve babası Hacı Osman F. de komşularının yanına geldi. Daha sonra Mikail F. tişörtünü çıkartarak Ali Katırcı'ya saldırmış, sokak üzerinde yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansımıştı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme yaptı. Hüseyin Katırcı, Hacı Osman F. ve oğlu Mikail F.'den şikayetçi oldu.

"Gömleğini falan çıkarttı, bam güm bana yerleştirdi"

Kavgada darbedilen Hüseyin Katırcı, "Kapının önünü süpürme, mahalleye toz geliyor dedi. Ağzıma ve burnuma vurdu. Beton kaldırıma yatırıp, öldüreceğim seni dedi ve vurdu. Evin önüne geliyordum, babası çıktı. 'Hüseyin efendi buraları süpürme, bina ve mahalle tozlanıyor' dedi. Ben de 'tozlanmasından bir şey olmaz' dedim. 'Sana süpürme diyorum işte' dedi. Ben karşı tarafı değil kendi tarafımı temizliyordum. Ardından babası binaya çıktı. Sonra ben süpürmeye devam ettim. Orada bizim beyaz araba var. Onun içine girerken, oğlu 'bana toz geliyor' dedi. Gömleğini falan çıkarttı, bam güm bana yerleştirdi. Başıma 3 tane darbe aldım. Ondan sonra mahalledekiler geldi ve benim anama ve babama küfrettiler. 'Kötü söz sahibine aittir, terbiyesiz' dedim. Onların akrabaları vardı ben ise tek başımaydım. 'Ben Sanayi Mahallesi'nin fedaisiyim' dedi ve ağzımı burnumu dağıttı. Beni boğacak şekilde betona yapıştırdı. Şikayetçiyim" dedi.

"Onların tarafından gelenler de oğlumu darp ediyorlar"

Adamı darbeden Mikail F.'nin babası Hacı Osman F. ise, "Yanaştım ona ve 'buraları tozlatma' dedim. 'Süpüreceksen de su serp, insanların camı açık' dedim. O da 'sana ne sen kimsin' dedi. 'İyi o zaman süpür' dedim. Arabanın önüne yanaştım ve park ettim. Sonra eve çıktım, çocuğum orada oturmuş sigara içiyordu. 'Baba sen çık' dedi. Yukarıya çıktım bir bardak su içtim bu arada tantana koptu. O süpüre süpüre geldi, çocuğumu da tanımıyor küfür ederek geldi. Oğlum da 'abi sen kime küfür ediyorsun' dedi. O da 'ben buradan geçene küfür ediyorum' deyince, oğlum da 'o benim babam' demiş. O da fırça ile oğlumun üstüne gelmiş. Öyle olunca bir tane vurmuş. Biz daha fazla vurmasına müsaade etmedik. Ondan sonra adam oğlunu aramış. Benim oğlum komşunun orada oturup çay içerken, onların tarafından gelenler de oğlumu minibüsün oraya götürdüler. Orada çocuğumu darp ediyorlar. Ben hiç el kaldırmadım" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de sokak ortasında çıkan kavgada darbedilen kişi konuştu - Son Dakika

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