Kağızman\'da Pansiyonda Yangın

Kars'ın Kağızman ilçesinde, okullar bölgesinde bulunan Kağızman Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO), Kağızman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Kağızman Aras Anadolu öğrencilerinin ortak kullandığı yatılı pansiyonda yangın çıktı.

Yangın nöbetçi öğretmenler tarafından fark edildi

Pansiyonun çatısında başlayan yangını nöbetçi öğretmenlerin erken fark etmesi, büyük bir facianın önüne geçti. Üç okulun Yaklaşık 200 öğrenci, okul idaresi ve öğretmenlerin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı.

Yangın baca tıkanıklığından kaynaklandı

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının kalorifer bacasının tıkanması nedeniyle çıktığı tespit edilirken, olayla ilgili detaylı inceleme ve soruşturma başlatıldı. Yangının gece saatlerinde çıkmamış olmasıyla birlikte adeta facianın eşiğinden dönülmüş oldu. - KARS