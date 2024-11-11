Kahramanmaraş\'ta 78 Gözaltı, 35 Tutuklama

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Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan yakalanan 78 kişiden 35'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son bir haftalık operasyon verilerini paylaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 74, uyuşturucu madde ticareti yapan 1, ikamet ve iş yerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 3 olmak üzere toplam 78 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 35'i tutuklandı.

Operasyonlarda 17,91 gram metamfetamin, 9,04 gram esrar, 105,2 gram bonzai, 237 sentetik ecza, 15 ruhsatsız tabanca ve 10 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. - KAHRAMANMARAŞ