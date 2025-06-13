Kahramanmaraş\'ta Anız Yangını Tırı Yaktı

Kahramanmaraş'ta çıkan anız yangınında bir tır kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Türkoğlu ilçesindeki Çobantepe Mahallesi'ndeki tarlada çıktı. Alınan bilgiye göre, tarlada çıkan anız yangını bir anda büyüdü. Çevredekilerin müdahaleleri yeterli olmayınca bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında park halindeki bir tır da yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ