11:51 • •
11:33 • •
11:15 • •
Kahramanmaraş'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler yakalandı.
Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Kahramanmaraş hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişi, kasten yaralama suçundan 7 yıl 11 ay 25 gün hapis cezası almış bir kişi yakalandı.
Yakalanan hükümlüler adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Aranan Hükümlüler Yakalandı - Son Dakika