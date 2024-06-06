Kahramanmaraş'ta buğday tarlasında yangın - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kahramanmaraş'ta buğday tarlasında yangın

Kahramanmaraş'ta çıkan yangında bin dönüm buğday tarlası zarar gördü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

06.06.2024 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta buğday tarlasında yangın

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta buğday tarlasında çıkan yangınında bin dönüm alan zarar gördü.

Yangın, Pazarcık İlçesindeki buğday tarlasında çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında bin dönümlük buğday tarlası zarar gördü.

Olay sonrası inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Tarım, Hava Durumu, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta buğday tarlasında yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:34 Valilik, Irak uyruklu vatandaşa ruhsat vermeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal’ı ifadeye çağırdı Valilik, Irak uyruklu vatandaşa ruhsat vermeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ı ifadeye çağırdı
09:37 Benzine ve motorine indirim geliyor Benzine ve motorine indirim geliyor
09:00 İsrail, Gazze’de Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki okulu vurdu En az 39 kişi hayatını kaybetti İsrail, Gazze'de Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki okulu vurdu! En az 39 kişi hayatını kaybetti
01:26 Dövmeci, husumetli olduğu başka bir dövmecinin dükkanını pompalı tüfekle bastı Dövmeci, husumetli olduğu başka bir dövmecinin dükkanını pompalı tüfekle bastı
17:56 Down sendromlu çocuğa öldüresiye dayak Yalanı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkardı Down sendromlu çocuğa öldüresiye dayak! Yalanı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkardı
10:35 Ali Koç’tan Erden Timur yorumu: İçeride ciddi sıkıntılar olmuş Ali Koç'tan Erden Timur yorumu: İçeride ciddi sıkıntılar olmuş
10:13 Dolar güne düşüşle başladı İşte döviz kurlarında son durum Dolar güne düşüşle başladı! İşte döviz kurlarında son durum
10:06 Yozgat’ta 960 kilogramlık boğa 230 bin liraya satılıyor Yozgat'ta 960 kilogramlık boğa 230 bin liraya satılıyor
10:01 Ayrılık iddiaları giderek güçleniyor Icardi’den Galatasaray taraftarını kahreden hareket Ayrılık iddiaları giderek güçleniyor! Icardi'den Galatasaray taraftarını kahreden hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 10:56:23. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta buğday tarlasında yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement