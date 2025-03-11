Kahramanmaraş'ta harç kamyonu yangını
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çıkan yangında harç kamyonu yandı.
Yangın, Pazarcık ilçesi Gaziantep karayolu Narlı mevkiinde seyir halindeki harç taşıyan kamyonda yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Can kaybını yaşanmadığı yangın sorası kamyonda maddi hasar oluştu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Harç Kamyonu yangını - Son Dakika
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