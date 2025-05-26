Kahramanmaraş'ta hafif ticari araçla çarpışıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, merkez Onikişubat İlçesi Yirmiikigün Mahallesi'nde meydana geldi. 46 AGZ 564 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Wolswagen marka hafif ticari araca çarparak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çevre sakinleri, bölgede sıklıkla meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi amacıyla tedbir alınmasını istedi. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
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