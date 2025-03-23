Kahramanmaraş'ta Kaza: 6 Yaralı

2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kahramanmaraş- Adana yolu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzeri servis yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A. idaresindeki 46 BP 485 plakalı Fiat farka otomobil, G.F. idaresindeki 33 NYD 03 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 46 BP 485 plakalı Fiat farka otomobil takla atarak yolun yanında bulunan boşluğa düştü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada yolcu konumunda bulunan A.A. ağır yaralanırken, R.A. E.K., A.A., M.A., F.G. ise hafif şekilde yaralandı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.