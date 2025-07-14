Kahramanmaraş\'ta Kenevir Operasyonu

Kahramanmaraş'ta mısır tarlasına ekilen 45 bin kök kenevir ve 27 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaçay Mahallesi'nde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Mısır tarlalarına gizli şekilde kenevir ektiği tespit edilen O.N. (47), A.N. (42), T.N. (40) ve K.N. (38) düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin tarla ve ikametlerinde yapılan aramalarda, boyları 2-3 metreye ulaşan 45 bin 844 kök kenevir, 27 kilogram kubar esrar ile satışa hazır 16 parça halinde toplam 28 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ele geçirilen kenevir ise yakılarak imha edildi. - KAHRAMANMARAŞ