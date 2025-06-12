Kahramanmaraş'taki Galatasaray Konteyner Kent'te çıkan yangında 5 konteyner ve 1 otomobil zarar gördü.
Yangın, Onikişubat İlçesi Kılavuzlu Mahallesi'ndeki Galatasaray Spor Kulübü & Nef Vakfı AFAD Yaşam Alanı Konteyner Kent'te bulunan konteynerlerde çıktı. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangına, ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesine rağmen alanda bulunan 5 konteyner ile park halindeki bir otomobil yandı. Can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Konteyner Kent Yangını - Son Dakika
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