Kahramanmaraş\'ta Konteyner Kent Yangını

Kahramanmaraş'taki Galatasaray Konteyner Kent'te çıkan yangında 5 konteyner ve 1 otomobil zarar gördü.

Yangın, Onikişubat İlçesi Kılavuzlu Mahallesi'ndeki Galatasaray Spor Kulübü & Nef Vakfı AFAD Yaşam Alanı Konteyner Kent'te bulunan konteynerlerde çıktı. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangına, ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesine rağmen alanda bulunan 5 konteyner ile park halindeki bir otomobil yandı. Can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ