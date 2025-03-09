Kahramanmaraş\'ta Konteyner Yangını

Kahramanmaraş'ta inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde inşaat alanında işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın etrafa yayılmadan söndürüldü. Can kaybının yaşanamadığı yangında maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ
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