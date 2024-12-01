Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde çıkan konteyner yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, İlçeye bağlı Fatih mahallesindeki konteynerlerde çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını çevreye yayılmadan söndürdü. Olayda maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Konteyner Yangını Söndürüldü - Son Dakika
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