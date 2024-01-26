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Kahramanmaraş'ta müstakil evde korkutan yangın: 2 yaralı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta müstakil evde korkutan yangın: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta müstakil evde çıkan yangın sonucunda 2 kişi yaralandı. Yangın sırasında itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.

26.01.2024 - 01:07,  Güncelleme: 01:09
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Kahramanmaraş'ta müstakil evde korkutan yangın: 2 yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta müstakil evde çıkan yangın korkuttu. Yangında 2 kişi yaralandı.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Duraklı Mahallesi'ndeki müstakil evde çıktı. Alınan bilgiye göre, müstakil evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahale sırasında yangında evde bulunan iki kişiyi kurtardı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kahramanmaraş\'ta müstakil evde korkutan yangın: 2 yaralı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta müstakil evde korkutan yangın: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta müstakil evde korkutan yangın: 2 yaralı - Son Dakika
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