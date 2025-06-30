Kahramanmaraş\'ta Orman Yangını Kontrol Altında

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler hem havadan hem de karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.

Yangın, Türkoğlu ilçesi Ceceli Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ilk ekiplerin hem havadan hem de karadan yangına müdahalesi başladı. Tedbir amaçlı bölgeye destek ekipleri de gönderilirken, zamanında müdahale ile alevler kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ