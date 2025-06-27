Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Yangın, Türkoğlu ilçesi İmalı Mahallesi kırsalındaki ormanlık arazide çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 ilk müdahale aracı, 6 arasöz, 4 su ikmal aracı, 3 helikopter ve 80 personel sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Makilik ve sarp alandaki orman yangının etkisini yitirmeye başladığı, kısa süre içerisinde kontrol alınmasının beklendiği bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika
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