Kahramanmaraş'ta Otomobil Yangını

Kahramanmaraş'ta yanan otomobil hurdaya döndü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çıkan otomobil yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yanan otomobil hurdaya döndü.

Yangın, İlçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir park halindeki bir otomobilde çıktı. Otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Alevlere teslim olan otomobilin yanma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.