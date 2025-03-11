Kahramanmaraş\'ta Seyir Halindeki Kamyonda Yangın Çıktı

Kahramanmaraş'ta seyir halindeki harç yüklü kamyon yangın çıktı.
Yangın, Pazarcık ilçesi Gaziantep karayolu Narlı mevkiinde seyir halindeki harç taşıyan kamyonda yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangın ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangın sorası kamyonda maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ
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