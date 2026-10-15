Kahramanmaraş'ta su kavgası cinayetinde 18 yıllık ceza istinafta bozuldu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta su kavgası cinayetinde 18 yıllık ceza istinafta bozuldu

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Kahramanmaraş\'ta su kavgası cinayetinde 18 yıllık ceza istinafta bozuldu
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Kahramanmaraş'ta su isterken kavgada öldürülen Mesut Kazancı davasında istinaf, yerel mahkeme hükümlerini bozdu. Adli tıp ve ceza hesaplarındaki hatalar nedeniyle dosya yeniden yargılama için yerel mahkemeye gönderildi; 18 yıl ceza alan sanık Gül Ahmet Irmalı tutuklu kaldı.

Kahramanmaraş'ta bir iş yerinden su istediği sırada çıkan kavgada darbedilerek hayatını kaybeden Mesut Kazancı'nın öldürülmesine ilişkin davada, yerel mahkemenin verdiği kararlar istinaf mahkemesi tarafından bozuldu.

Olay, 6 Eylül 2024 tarihinde Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerinden su isteyen Mesut Kazancı'ya hortumdan su içmesi söylendi. Kazancı'nın "Bardağınız yok mu" diye sorması üzerine başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopalarla darbedilen Kazancı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kazancı, hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından 6 sanık hakkında dava açıldı. Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 5 Mart 2026 tarihinde karar açıklandı. Mahkeme, Gül Ahmet Irmalı'ya kasten öldürme suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 18 yıl hapis cezası verdi. E.N, A.H., V.D. ve Y.Ü'ye maktule yönelik kasten yaralama suçundan ayrı ayrı 4 ay 15 gün hapis cezası verildi. H.D. hakkında ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 1 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Karara yapılan itirazları inceleyen Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 11 Haziran 2026 tarihli kararıyla hükümleri bozdu. İstinaf mahkemesi, sanıkların eylemlerinin hukuki niteliğinin yeterince tartışılmaması, adli tıp raporunun eksik değerlendirilmesi ve bazı ceza hesaplamaları ile gerekçelerdeki hataları bozma nedenleri arasında gösterdi. Dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verildi.

İstinaf mahkemesi ayrıca, kasten öldürme suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Gül Ahmet Irmalı'nın tahliye talebini reddederek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: İHA
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