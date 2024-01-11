Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü

İki tırın çarpışması sonucu çıkan yangında şoför hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kahramanmaraş Kayseri Karayolunda meydana geldi. Seyir halindeki 27 AFK 44 plakalı 36 yaşındaki U.K idaresindeki tır ile 46 AHD 251 38 yaşındaki M.A idaresindeki tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 46 plakalı tır yanmaya başladı. 27 plakalı tır sürücüsü kazayı hafif yarlı atlatırken, 46 plakalı tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Tır kazası sonrası çıkan yangın ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yangını görüntüleyen vatandaş, "İki tır çarpıştı tırın birinin şoförü yaralı çıktı ama diğeri herhalde çıkamadı. Yetişemedik gözümüzün önünde oldu ama galiba 46 plakalı tır sürücüsü sıkıştı kaldı" dedi.

Kaza sonrası ekiplerin incelemesinin devam ettiği öğrenildi.