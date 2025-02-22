Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Toyota marka hafif ticari araç seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki Fiat Tofaş marka otomobilin üzerine düştü. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası - Son Dakika
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