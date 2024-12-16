Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Sütçü İmam Mahallesinde meydana geldi. Fiat Tofaş marka otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaçlara çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan iki yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken otomobil çekici marifetiyle kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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