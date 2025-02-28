Kahramanmaraş\'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında site bahçesine düşen otomobilde 3 kişi yaralandı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Binevler Mahallesi Köle Hafız Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen BMW marka otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu İnci Sitesi'nin bahçesine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralanan 3 kişiyi otomobilden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası otomobil düştüğü yerden kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ